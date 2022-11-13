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Гвардиола - после поражения от Брентфорда: Мы не могли справиться с их длинными передачами

Англия
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Тренер признает, что его команда была слабее

Гвардиола - после поражения от Брентфорда: Мы не могли справиться с их длинными передачами

Фото: twitter.com/ManCity

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после поражения команды в матче 16-го тура АПЛ с "Брентфордом" (1:2).

"Победила лучшая команда, мы боролись с самого начала, но не могли справиться с их длинными передачами. Обычно вы прессингуете, чтобы победить, но мы этого не делали.

Наш соперник защищался очень хорошо. Сегодня у нас не было динамики, потому что нам навязывали длинные передачи, с которыми мы не смогли справиться.

Матч был сложным и напряжённым. Они действительно хорошо справились с планом, который у них был.

Мы отлично выступили в Лиге чемпионов и преуспели в АПЛ. Теперь мы вернёмся и будем готовиться ко второй половине сезона", - сказал Гвардиола.

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В статье: Брентфорд Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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