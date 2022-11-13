Игрок Ливерпуля достиг отметки в 600 матчей в АПЛ

"Ливерпуль" в рамках 16-го тура АПЛ победил "Саутгемптон". Для полузащитника "мерсисайдцев" Джеймса Милнера этот матч стал 600-м в рамках чемпионата Англии. Об этом сообщает Opta Joe.

В настоящее время англичанин расположился на четвертой позиции рекордсменов турнира, проведших больше поединков. Впереди него есть Гарет Барри (653), Райан Гиггз (632) и Фрэнк Лэмпард (609).

За эти 600 матчей в активе Милнера 55 голов и 89 ассистов. В частности, в текущем сезоне он принял участие в 12 встречах АПЛ, записав на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, что контракт 36-летнего игрока с Ливерпулем рассчитан до конца этого сезона.

Также добавим, что кроме "мерсисайдцев" Джеймс выступал также за "Манчестер Сити", "Астон Виллу", "Ньюкасл" и "Лидс". Именно в составе "павлинов" он дебютировал в АПЛ в сезоне 2002/2003 гг. Он является воспитанником академии "Лидса" и уроженцем одноименного с клубом города Лидса.