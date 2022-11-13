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Челси рассматривает подписание хавбеков Ромы и Вильярреала
Клуб ищет потенциальную замену Мейсону Маунту
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" продолжает переговоры о новом контракте с полузащитником Мейсоном Маунтом. В то же время, клуб ищет возможную замену игроку, если он решит покинуть команду.
Главными кандидатами на усиление являются опорный полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и хавбек "Вильярреала" Ереми Пино.
Маунт в этом сезоне забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах. Его контракт истекает летом 2024 года, а переговоры о его продлении безуспешно ведутся еще с прошлого лета.
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