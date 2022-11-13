Челси рассматривает подписание хавбеков Ромы и Вильярреала

"Челси" продолжает переговоры о новом контракте с полузащитником Мейсоном Маунтом. В то же время, клуб ищет возможную замену игроку, если он решит покинуть команду.

Главными кандидатами на усиление являются опорный полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и хавбек "Вильярреала" Ереми Пино.

Маунт в этом сезоне забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах. Его контракт истекает летом 2024 года, а переговоры о его продлении безуспешно ведутся еще с прошлого лета.