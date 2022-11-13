С участием Зинченко в двух голевых атаках. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 16-го тура АПЛ, в котором "Вулверхэмптон" дома уступил "Арсеналу". В первом тайме "вулвз" пытались ловить на ошибках соперника и тоже создавали атаки в ответ на наступления "канониров", однако после перерыва "Арсенал" довел свое преимущество до двух забитых голов. Кстати, в двух результативных атаках принял участие Александр Зинченко, который провел на поле 90 минут и был заменен на первой минуте компенсированного времени второго тайма.

"Вулверхэмптон" – "Арсенал" 0:2

Голы: Эдегор 54, Эдегор 75