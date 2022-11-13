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С участием Зинченко в двух голевых атаках. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча
"Канониры" дожали "волков" во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 16-го тура АПЛ, в котором "Вулверхэмптон" дома уступил "Арсеналу". В первом тайме "вулвз" пытались ловить на ошибках соперника и тоже создавали атаки в ответ на наступления "канониров", однако после перерыва "Арсенал" довел свое преимущество до двух забитых голов. Кстати, в двух результативных атаках принял участие Александр Зинченко, который провел на поле 90 минут и был заменен на первой минуте компенсированного времени второго тайма.
"Вулверхэмптон" – "Арсенал" 0:2
Голы: Эдегор 54, Эдегор 75
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