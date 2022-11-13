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Барселона и Манчестер Сити интересуются услугами Артеты

Англия
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Коуч стал заметен благодаря своим результатам с "Арсеналом"

Барселона и Манчестер Сити интересуются услугами Артеты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" и "Барселона" интересуются услугами тренера "Арсенала" Микеля Артеты. Оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг 40-летнего специалиста после его результатов с "канонирами".

"Сити" планирует сохранить Пепа Гвардиолу, но он еще не продлил контракт - его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года. Если он уйдет, то нужно искать замену, и Артета входит в планы клуба.

В связи с интересом к Артете со стороны других клубов, руководство "Арсенала" вложится в усиление состава по ходу зимнего трансферного окна. У клуба есть возможность побороться за титул, и никто не хочет ее потерять.

Известно, что наставник команды желает усилить полузащиту двумя игроками и подписать вингера.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Микель Артета Манчестер Сити
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Источник:
TeamTalk

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