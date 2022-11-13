Старт этого сезона чемпионата Англии стал для Арсенала лучшим за всю 135-летнюю историю

Лондонский "Арсенал" благодаря вчерашней победе над "Вулверхэмптоном" достиг отметки в 37 заработанных очков.

Для "канониров" эта планка стала самой высокой за 14 сыгранных стартовых туров в истории их выступлений в чемпионатах Англии за все 135 лет истории клуба. Об этом сообщает ESPN.

Arsenal have made their best start to a league season in the club's 135-year history ???? pic.twitter.com/l8MhaYK4Zu — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2022

Отметим, что в активе лондонцев 12 побед в 14 матчах. Ранее в АПЛ такое удавалось только семи командам, и все они непременно брали трофей по итогам сезона.

Единственные потерянные очки "канониров" в текущем чемпионате – это поражение от "Манчестер Юнайтед" в начале сентября (1:3) и ничья с "Саутгемптоном" 23 октября (1:1).

Добавим, что украинец Александр Зинченко принял участие ровно в половине матчей Арсенала, выходя постоянно со стартовых минут. У него на счету есть одна голевая передача.