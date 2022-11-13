 АПЛ. Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Играть нужно до последней секунды ᐉ UA-Футбол
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АПЛ. Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Играть нужно до последней секунды

Англия
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Фулхэм во втором подряд туре упускает ничью с фаворитом в конце матча

АПЛ. Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Играть нужно до последней секунды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Манчестер Юнайтед” 1:2

Голы: Джеймс 61 – Эриксен 14, Гарначо 90+3

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Кордова-Рид – Палинья, Кэйрни (Онома 90+2) – Виллиан, Перейра, Уилсон (Джеймс 59) – Винисиус

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Маласиа, Линделеф, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Эланга (Мактомини 55), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Гарначо 73)

Предупреждение: Кордова-Рид 33 – Гарначо 90+4

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В статье: Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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