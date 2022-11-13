Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2. Играть нужно до последней секунды
Фулхэм во втором подряд туре упускает ничью с фаворитом в конце матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”
“Фулхэм” – “Манчестер Юнайтед” 1:2
Голы: Джеймс 61 – Эриксен 14, Гарначо 90+3
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Рим, Диоп, Кордова-Рид – Палинья, Кэйрни (Онома 90+2) – Виллиан, Перейра, Уилсон (Джеймс 59) – Винисиус
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Маласиа, Линделеф, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Эланга (Мактомини 55), Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль (Гарначо 73)
Предупреждение: Кордова-Рид 33 – Гарначо 90+4
Популярное сейчас
- Шахтер - Заря 2:2. Ожидаемое веселье с неоднозначным судейством
- Результативная ничья в Демидове, Полесье снова побеждает. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Гутцайт о Беленюке: Этот человек нигде не работал
- Виталий Миколенко получил травму в матче за Эвертон. Его заменили на 30-й минуте
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО