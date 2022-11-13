Милнер сыграл 600-й матч в АПЛ. До него это удавалось лишь трём игрокам

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер вчера сыграл в своем 600-м матче в английской Премьер-лиге. Он вышел на замену на 68 минуте игры против "Саутгемптона" вместо Харви Эллиотта.

До Милнера подобного сумели достичь лишь трое игроков. Это Фрэнк Лэмпард, Гарет Бэрри и Райан Гиггз. Первый сыграл в АПЛ 611 матчей, второй – 653, третий – 632. Вот что сам Джеймс сказал в интервью после игры: