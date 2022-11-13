 Милнер сыграл 600-й матч в АПЛ. До него это удавалось лишь трём игрокам ᐉ UA-Футбол
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Милнер сыграл 600-й матч в АПЛ. До него это удавалось лишь трём игрокам

Англия
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Джеймс вышел на замену в матче против Саутгемптона

Милнер сыграл 600-й матч в АПЛ. До него это удавалось лишь трём игрокам

Фото: Planet Football

UA-Футбол
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Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер вчера сыграл в своем 600-м матче в английской Премьер-лиге. Он вышел на замену на 68 минуте игры против "Саутгемптона" вместо Харви Эллиотта.

До Милнера подобного сумели достичь лишь трое игроков. Это Фрэнк Лэмпард, Гарет Бэрри и Райан Гиггз. Первый сыграл в АПЛ 611 матчей, второй – 653, третий – 632. Вот что сам Джеймс сказал в интервью после игры:

"Большое число, не так ли? Трудно поверить. Прошло уже так много времени".

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В статье: Джеймс Милнер АПЛ Ливерпуль
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