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Милнер сыграл 600-й матч в АПЛ. До него это удавалось лишь трём игрокам
Джеймс вышел на замену в матче против Саутгемптона
Фото: Planet Football
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер вчера сыграл в своем 600-м матче в английской Премьер-лиге. Он вышел на замену на 68 минуте игры против "Саутгемптона" вместо Харви Эллиотта.
До Милнера подобного сумели достичь лишь трое игроков. Это Фрэнк Лэмпард, Гарет Бэрри и Райан Гиггз. Первый сыграл в АПЛ 611 матчей, второй – 653, третий – 632. Вот что сам Джеймс сказал в интервью после игры:
"Большое число, не так ли? Трудно поверить. Прошло уже так много времени".
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