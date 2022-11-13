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АПЛ. Эмери выиграл дуэль у Де Дзерби

Англия
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Астон Вилла берет три очка во втором туре подряд

АПЛ. Эмери выиграл дуэль у Де Дзерби

Фото: twitter.com/AVFCOfficial/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Астон Вилла” 1:2

Голы: Мак Аллистер 1 – Ингз 20 (пен.), Ингз 54

“Брайтон”: Санчес – Гросс, Данк, Колуилл, Эступиньян (Лэмпти 81) – Мак Аллистер, Кайседо – Марч, Лаллана (Энсизо 5, Велтман 59), Троссард – Уэлбек (Ундав 59)

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь (Аугустинссон 82), Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи (Янг 69), Дуглас Луис (Дендокер 82), Камара, Макгинн – Ингз (Арчер 83), Буэндиа (Бэйли 74)

Предупреждения: Кайседо 57, Гросс 82 – Мингз 26, Кэш 79, Бэйли 80, Янг 84, Камара 85, Мартинес 90+8

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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