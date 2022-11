МЮ продлят контракт с Алехандро Гарначо. Он принес победу в матче с Фулхэмом

"Манчестер Юнайтед" намерены продлить контракт с 18-летним аргентинским вингером Алехандро Гарначо. Сегодня его гол на 90+3 минуте принес клубу победу над "Фулхэмом" в 16 туре АПЛ. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

"Алехандро Гарначо, особый талант. "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о продлении его контракта как можно скорее. Родился 1 июля 2004 года".

Alejandro Garnacho, special talent.



Manchester United are in talks to get his contract extension done/agreed as soon as possible. ⭐️???????? #MUFC



Born on July 1, 2004 (!).