 МЮ продлят контракт с Алехандро Гарначо. Он принес победу в матче с Фулхэмом ᐉ UA-Футбол
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МЮ продлят контракт с Алехандро Гарначо. Он принес победу в матче с Фулхэмом

Англия
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18-летний аргентинец отыграл всего 10 матчей за клуб

МЮ продлят контракт с Алехандро Гарначо. Он принес победу в матче с Фулхэмом

Фото: Planet Sport

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"Манчестер Юнайтед" намерены продлить контракт с 18-летним аргентинским вингером Алехандро Гарначо. Сегодня его гол на 90+3 минуте принес клубу победу над "Фулхэмом" в 16 туре АПЛ. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

"Алехандро Гарначо, особый талант. "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о продлении его контракта как можно скорее. Родился 1 июля 2004 года".

Помимо победного гола в сегодняшнем матче, Гарначо также принес "Ман Юнайтед" победу в матче шестого тура Лиги Европы против "Реала Сосьедад". Он забил единственный гол в игре на 17 минуте.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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