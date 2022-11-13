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МЮ продлят контракт с Алехандро Гарначо. Он принес победу в матче с Фулхэмом
18-летний аргентинец отыграл всего 10 матчей за клуб
Фото: Planet Sport
"Манчестер Юнайтед" намерены продлить контракт с 18-летним аргентинским вингером Алехандро Гарначо. Сегодня его гол на 90+3 минуте принес клубу победу над "Фулхэмом" в 16 туре АПЛ. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
"Алехандро Гарначо, особый талант. "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о продлении его контракта как можно скорее. Родился 1 июля 2004 года".
Alejandro Garnacho, special talent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2022
Manchester United are in talks to get his contract extension done/agreed as soon as possible. ⭐️???????? #MUFC
Born on July 1, 2004 (!). pic.twitter.com/LRgHBEEAA9
Помимо победного гола в сегодняшнем матче, Гарначо также принес "Ман Юнайтед" победу в матче шестого тура Лиги Европы против "Реала Сосьедад". Он забил единственный гол в игре на 17 минуте.
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