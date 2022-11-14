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Роналду: Не уважаю тренера МЮ, поскольку он не проявляет уважения ко мне

Англия
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Криштиану идет в атаку

Роналду: Не уважаю тренера МЮ, поскольку он не проявляет уважения ко мне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после плохой первой половины сезона прямо рассказал о своих проблемах в клубе в интервью Пирсу Моргану.

"Манчестер Юнайтед" пытался заставить меня уйти из клуба. Не только главный тренер, но и другие сотрудники. Я чувствовал, что меня предали.

У меня было ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня здесь не только в этом, но и в прошлом сезоне. Из меня словно сделали черную овечку. При этом я не видел вокруг никакой эволюции с тех пор, как ушел сэр Алекс. Прогресса ноль".

"Тен Хаг? Я не уважаю его, поскольку он не проявляет уважения ко мне. Если ко мне нет респекта, то и от меня его не будет".

Судя по категоричности заявлений 37-летнего Роналду, он намерен уйти из "МЮ" сразу после окончания чемпионата мира. Португалец пытался это сделать еще летом, но его агент Жорже Мендеш не нашел покупателей.

В текущем сезоне Эрик тен Хаг почти не ставит Криштиану в основу - у него лишь 520 минут и 1 гол в АПЛ, из-за чего тренер и ветеран постоянно конфликтуют.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Piers Uncensored

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