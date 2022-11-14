 Роналду - о Рангнике: Как он собирался быть боссом МЮ? Я никогда не слышал о нем ᐉ UA-Футбол
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Роналду - о Рангнике: Как он собирался быть боссом МЮ? Я никогда не слышал о нем

Англия
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Португалец негативно высказался о своем бывшем тренере

Роналду - о Рангнике: Как он собирался быть боссом МЮ? Я никогда не слышал о нем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил с критикой в адрес бывшего главного тренера "красных дьяволов" Ральфа Рангника.

"Если ты даже не тренер, как ты собираешься быть боссом "Манчестер Юнайтед"? Я даже никогда не слышал о Рангнике", — приводит слова Роналду издание The Sun.

Напомним, Ральф Рангник занимал пост временного главного тренера с ноября 2021 по май 2022. Ожидалось, что после он станет консультантом клуба, однако "красные" объявили о полном расставании с немцем. В итоге наставник ушел работать в сборную Австрии.

Ранее Роналду заявил, что не уважает нынешнего наставника "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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