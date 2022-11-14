В МЮ обсудят, что делать с Роналду после его высказываний

Руководство "Манчестер Юнайтед" обсудит какие меры принять в отношении Роналду после его скандального интервью Пирсу Моргану, сообщает The Telegraph.

На встрече будут Эрик тен Хаг, спортивный директор Джон Мерто, исполнительный директор Ричард Арнольд и и совладелец Джоэл Глейзер.

Напомним, что в интервью Роналду сделал ряд противоречивых заявлений. Например, он сказал, что не уважает главного тренера тен Хага, так как тот не уважает его.