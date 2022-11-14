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В МЮ обсудят, что делать с Роналду после его высказываний

Англия
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Скандальное интервью без реакции остаться не может

В МЮ обсудят, что делать с Роналду после его высказываний

Фото: manutd.com

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" обсудит какие меры принять в отношении Роналду после его скандального интервью Пирсу Моргану, сообщает The Telegraph.

На встрече будут Эрик тен Хаг, спортивный директор Джон Мерто, исполнительный директор Ричард Арнольд и и совладелец Джоэл Глейзер.

Напомним, что в интервью Роналду сделал ряд противоречивых заявлений. Например, он сказал, что не уважает главного тренера тен Хага, так как тот не уважает его.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джоэл Глейзер
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Источник:
telegraph.co.uk

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