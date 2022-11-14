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В МЮ обсудят, что делать с Роналду после его высказываний
Скандальное интервью без реакции остаться не может
Фото: manutd.com
Руководство "Манчестер Юнайтед" обсудит какие меры принять в отношении Роналду после его скандального интервью Пирсу Моргану, сообщает The Telegraph.
На встрече будут Эрик тен Хаг, спортивный директор Джон Мерто, исполнительный директор Ричард Арнольд и и совладелец Джоэл Глейзер.
Напомним, что в интервью Роналду сделал ряд противоречивых заявлений. Например, он сказал, что не уважает главного тренера тен Хага, так как тот не уважает его.
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Источник:telegraph.co.uk
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