Роналду: В МЮ ничего не изменилось с времен моего ухода. Бассейн, джакузи и даже спортзал те же

Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану раскритиковал отсутствие изменений в "Манчестер Юнайтед" даже на уровне инфраструктуры.

Напомним, что Роналду заявил, что не уважает тен Хага , так как тот не уважает его, а Руни его критикует, потому что уже не играет в футбол.

Cristiano Ronaldo on Man Utd: "Nothing changed since I left. The pool, the jacuzzi, even the gym, even some technology. Even the chefs who I appreciate, lovely people". ???? #MUFC



"I thought I would see new technology, infrastructure. I saw things I saw when I was 20!". pic.twitter.com/2Xo0g7S3la