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Пирс Морган рассказал, что Роналду сам попросил его сделать интервью про МЮ

Англия
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Журналист считает, что португалец говорит правду

Пирс Морган рассказал, что Роналду сам попросил его сделать интервью про МЮ

Фото: TALK TV

Новина українською

Журналист Пирс Морган, который взял скандальное интервью у Криштиану Роналду, дал комментарий talkSport. Он рассказал, что португалец сам пришел к нему и попросил сделать программу.

Напомним, что в этом интервью Роналду сделал ряд провокационных заявлений. Он сказал, что не уважает тен Хага и что в клубе ничего не изменилось, со времен его ухода.

"Ну, Криштиану попросил меня сделать это – вот так просто. Я не просил его, он попросил меня.

Все это было совсем недавно. Он думал об этом некоторое время. Я думаю, ни для кого не секрет, что он чувствовал нарастающее глубокое разочарование из-за того, что происходило в «Юнайтед» в течение последнего года.

Он почувствовал, что пришло время высказаться. Он знал, что это произведет фурор, он знал, что это наведет шороху, но он также чувствовал, что должен это сделать.

Он знает, что люди будут критиковать его, но он также знает, что говорит правду. Иногда правда ранит", – сказал телеведущий.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
talksport.com

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