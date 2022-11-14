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Пирс Морган: Роналду любит Юнайтед и фанатов, но считает, что клуб стагнирует

Англия
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Роналду желает клубу лучшего

Пирс Морган: Роналду любит Юнайтед и фанатов, но считает, что клуб стагнирует

Фото: PIERS MORGAN - TWITTER

Новина українською

Пирс Морган, журналист которому дал скандальное интервью Криштиану Роналду, прокомментировал сказанное португальцем. Он попытался передать, что именно имел ввиду нападающий.

"Что касается времени выхода интервью, то дело, конечно, в том, что чемпионат мира вот-вот начнется. Роналду находится в расположении сборной Португалии. Это хорошая команда, которая может хорошо выступить на турнире. Чемпионат мира дает Роналду провести месяц вдали от "Манчестер Юнайтед".

Это даст время шумихе вокруг его слов успокоиться. После этого Роналду сможет вернуться и попытаться решить ситуацию. Как он постоянно повторяет в интервью, он любит "Манчестер Юнайтед" и фанатов. Но то место, куда он вернулся, по его мнению, стагнирующий клуб, который вообще не добился прогресса с момента его ухода.

Роналду не понимает, почему так. Он считает, что ничего не изменится, если он не выскажется", – сказал телеведущий.

На вопрос о том, когда было записано интервью, Морган ответил:

"Я не скажу. Очевидно, это было недавно, но дата останется между мной и Криштиану. Он думал об этом некоторое время, а потом позвонил мне и сказал: "Я хочу сделать это сейчас".

Думаю, он хотел это сделать до начала чемпионата мира. Это даст "Манчестер Юнайтед" время, чтобы подумать, что они хотят сделать, а Роналду и его людям – подумать о том, что хотят сделать они", – сказал телеведущий.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
talksport.com

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