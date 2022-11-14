В раздевалке МЮ не будут грустить, если Роналду уйдет

В раздевалке "Манчестер Юнайтед" "не прольют ни слезинки", в случае ухода Криштиану Роналду. Об этом The Telegraph сообщили свои источники, осведомленные в ситуации вокруг португальца.

Команда осознает, что его действия в последние несколько недель дестабилизируют атмосферу в клубе, когда все в клубе пытаются выйти на топовый уровень.

Другой источник сообщил, что команда не дает "истерике Роналду" отвлекать себя от важных матчей.

После перерыва на чемпионат мира и до трансферного окна у "Юнайтед" будет 3 матча: с "Бернли", "Ноттингемом" и "Вулверхэмптоном".

Ранее Пирс Морган заявил, что Роналду сам пришел к нему с просьбой записать интервью. Журналист считает, что португалец специально сделал провокационные заявления перед ЧМ, так как у сторон будет время, чтобы решить, что дальше делать.

Похоже, Криштиану решил покинуть клуб зимой.