 В раздевалке МЮ не будут грустить, если Роналду уйдет ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В раздевалке МЮ не будут грустить, если Роналду уйдет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В раздевалке МЮ не будут грустить, если Роналду уйдет

Англия
(1 голосов)

Команда считает, что интриги вокруг него мешают строительству проекта

В раздевалке МЮ не будут грустить, если Роналду уйдет

Фото: instagram:@cristiano

Новина українською

В раздевалке "Манчестер Юнайтед" "не прольют ни слезинки", в случае ухода Криштиану Роналду. Об этом The Telegraph сообщили свои источники, осведомленные в ситуации вокруг португальца.

Команда осознает, что его действия в последние несколько недель дестабилизируют атмосферу в клубе, когда все в клубе пытаются выйти на топовый уровень.

Другой источник сообщил, что команда не дает "истерике Роналду" отвлекать себя от важных матчей.

После перерыва на чемпионат мира и до трансферного окна у "Юнайтед" будет 3 матча: с "Бернли", "Ноттингемом" и "Вулверхэмптоном".

Ранее Пирс Морган заявил, что Роналду сам пришел к нему с просьбой записать интервью. Журналист считает, что португалец специально сделал провокационные заявления перед ЧМ, так как у сторон будет время, чтобы решить, что дальше делать.

Похоже, Криштиану решил покинуть клуб зимой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде