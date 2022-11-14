Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В раздевалке МЮ не будут грустить, если Роналду уйдет
Команда считает, что интриги вокруг него мешают строительству проекта
Фото: instagram:@cristiano
В раздевалке "Манчестер Юнайтед" "не прольют ни слезинки", в случае ухода Криштиану Роналду. Об этом The Telegraph сообщили свои источники, осведомленные в ситуации вокруг португальца.
Команда осознает, что его действия в последние несколько недель дестабилизируют атмосферу в клубе, когда все в клубе пытаются выйти на топовый уровень.
Другой источник сообщил, что команда не дает "истерике Роналду" отвлекать себя от важных матчей.
После перерыва на чемпионат мира и до трансферного окна у "Юнайтед" будет 3 матча: с "Бернли", "Ноттингемом" и "Вулверхэмптоном".
Ранее Пирс Морган заявил, что Роналду сам пришел к нему с просьбой записать интервью. Журналист считает, что португалец специально сделал провокационные заявления перед ЧМ, так как у сторон будет время, чтобы решить, что дальше делать.
Похоже, Криштиану решил покинуть клуб зимой.
Популярное сейчас
- Ингулец теперь последний, Кривбасс выбрался из красной зоны. Таблица и результаты тура УПЛ
- СМИ: Днепр-1 хочет пригласить Тайсона
- ВСУ уничтожили российского подполковника, возглавлявшего на параде в Москве колонну БМД
- Конкурент для Арсенала. Самый богатый клуб Англии решил купить Мудрика
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО