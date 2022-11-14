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Аморим: Всем в Спортинге нравится Роналду. Он сам определит свое будущее

Англия
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Двери "Спортинга" открыты

Аморим: Всем в Спортинге нравится Роналду. Он сам определит свое будущее

Фото: twitter.com/Sporting_CP

Новина українською

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим прокомментировал недавнее интервью Криштиану Роналду и слухи о возможном возвращении португальца в родной клуб.

– Криштиану Роналду сказал, что чувствует, что его предал "Манчестер Юнайтед". Двери в "Спортинге" открыты для него?

– Мне задавали этот вопрос тысячу раз. Роналду – игрок "Манчестер Юнайтед". Всем в "Спортинге" он нравится, сказать особо нечего.

Он сам определит свое будущее. Я не собираюсь рассказывать, как я смотрю на это. Летом стало очевидно, что не все идет по-моему. Есть клуб, есть структура. Роналду – игрок "Манчестер Юнайтед", – сказал менеджер.

"Спортинг" вылетел из Лиги чемпионов по итогам группового этапа. Португальский клуб продолжит евросезон в Лиге Европы.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Рубен Аморим
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Источник:
ojogo.pt

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