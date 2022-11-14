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МЮ отреагировал на интервью Роналду: Клуб решит что ответить, когда будут установлены все факты
Достаточно дипломатично
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" официально отреагировал на интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану. Заявление вышло на клубном сайте.
"Клуб рассмотрит свой ответ после того, как будут установлены все факты.
Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, менеджером, персоналом и болельщиками", – говорится в заявлении.
Ранее Криштиану попросил телеведущего Пирса Моргана записать с ним интервью. Португалец заявил, что он не уважает главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага. Он также ответил на критику Уэйна Руни и сделал ещё ряд заявлений.
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