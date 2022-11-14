МЮ отреагировал на интервью Роналду: Клуб решит что ответить, когда будут установлены все факты

"Манчестер Юнайтед" официально отреагировал на интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану. Заявление вышло на клубном сайте.

"Клуб рассмотрит свой ответ после того, как будут установлены все факты. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, менеджером, персоналом и болельщиками", – говорится в заявлении.

Ранее Криштиану попросил телеведущего Пирса Моргана записать с ним интервью. Португалец заявил, что он не уважает главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага. Он также ответил на критику Уэйна Руни и сделал ещё ряд заявлений.