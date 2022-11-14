Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Юнайтед обновили бассейн, столовую и сделали конференц-зал за 200 000 фунтов – ответ Роналду
В клубе не согласны с Криштиану
Фото: twitter.com/ManUtd
Источники в "Манчестер Юнайтед" рассказали ESPN, что в клубе всё не так, как это описывает Криштиану Роналду в последнем интервью Пирсу Моргану.
Напомним, что Роналду заявил, что в клубе всё так, как было 20 лет назад. Ни бассейн, ни спортзал, ничего не поменялось. Он ожидал увидеть новые технологии.
Сообщается, что в клубе не согласны и ответили, что бассейн, комнаты для восстановления и столовая были обновлены.
Более того, в клубе рассказали, что специально по требованию Эрика тен Хага в клубе был создан ультрасовременный зал для аналитических занятий и конференц-зал за 200 тысяч фунтов.
Популярное сейчас
- Источник: Ребров прибыл в Киев и встретился с людьми из УАФ
- Источник: Днепр-1 готов повторить финансовые условия Довбику, которые ему предложат европейские клубы
- СМИ: Днепр-1 хочет пригласить Тайсона
- Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО