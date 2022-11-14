В Юнайтед обновили бассейн, столовую и сделали конференц-зал за 200 000 фунтов – ответ Роналду

Источники в "Манчестер Юнайтед" рассказали ESPN, что в клубе всё не так, как это описывает Криштиану Роналду в последнем интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что Роналду заявил, что в клубе всё так, как было 20 лет назад. Ни бассейн, ни спортзал, ничего не поменялось. Он ожидал увидеть новые технологии.

Сообщается, что в клубе не согласны и ответили, что бассейн, комнаты для восстановления и столовая были обновлены.

Более того, в клубе рассказали, что специально по требованию Эрика тен Хага в клубе был создан ультрасовременный зал для аналитических занятий и конференц-зал за 200 тысяч фунтов.