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Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду

Англия
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Но в клубе не хотят платить ему оставшуюся зарплату

Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность расторжения соглашения с Криштиану Роналду по согласию сторон, сообщает The Telegraph. В руководстве считают, что португалец не должен выступать за клуб.

Вариант с расторжением контракта возможен, если португалец не потребует выплаты остатка зарплаты. Считается, что Роналду может потребовать рассчитаться с ним, прежде чем расстаться с клубом.

В любом случае, в "МЮ" хотят дождаться выхода полной версии интервью, прежде чем принимать решения. Оно выйдет в среду и четверг, 16 и 17 ноября соответственно.

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Если появятся новые обстоятельства, в клубе даже готовы разорвать контракт в одностороннем порядке. В крайнем случае.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
telegraph.co.uk

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