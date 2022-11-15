Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность расторжения соглашения с Криштиану Роналду по согласию сторон, сообщает The Telegraph. В руководстве считают, что португалец не должен выступать за клуб.

Вариант с расторжением контракта возможен, если португалец не потребует выплаты остатка зарплаты. Считается, что Роналду может потребовать рассчитаться с ним, прежде чем расстаться с клубом.

В любом случае, в "МЮ" хотят дождаться выхода полной версии интервью , прежде чем принимать решения. Оно выйдет в среду и четверг, 16 и 17 ноября соответственно.

Если появятся новые обстоятельства, в клубе даже готовы разорвать контракт в одностороннем порядке. В крайнем случае.