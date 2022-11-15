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Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду
Но в клубе не хотят платить ему оставшуюся зарплату
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность расторжения соглашения с Криштиану Роналду по согласию сторон, сообщает The Telegraph. В руководстве считают, что португалец не должен выступать за клуб.
Вариант с расторжением контракта возможен, если португалец не потребует выплаты остатка зарплаты. Считается, что Роналду может потребовать рассчитаться с ним, прежде чем расстаться с клубом.
В любом случае, в "МЮ" хотят дождаться выхода полной версии
Если появятся новые обстоятельства, в клубе даже готовы разорвать контракт в одностороннем порядке. В крайнем случае.
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