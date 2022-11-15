"Они не поверили в болезнь моей дочери". Роналду обвинил МЮ в недоверии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, что пропустил часть предсезонного сбора команды из-за болезни дочери.

"Я разговаривал с директором и президентом "Манчестер Юнайтед", и они не поверили, что случилось несчастье. Мне было плохо от этого. Они позже поверили, но мне было неприятно, что они сомневались в моих словах.

Я никогда не променяю здоровье своей семьи на футбол. Сейчас, в прошлом, или в будущем. Моя дочь Белла провела неделю в больнице, у нее была большая проблема, и поэтому я пропустил неделю подготовки к сезону. Я не собирался оставлять свою семью, потому что считал это несправедливым. Вот почему я не приехал", — сказал Роналду.