Руни шокирован заявлениями Роналду. Публично отвечать не будет

Уэйн Руни шокирован заявлением Криштиану Роналду в инревью Пирсу Моргану. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что на прошлой неделе Уэйн Руни сказал, что поведение Роналду неприемлимо для "Манчестер Юнайтед". Позже Криштиану в интервью сравнил себя с англичанином, отметив, что критика, скорее всего, вызвана тем, что он ещё играет, а его бывший одноклубник уже нет. Он также сказал, что выглядит лучше чем Руни.

Сообщается, что Уэйн шокирован, но не будет публично отвечать на заявления Роналду.

Помимо Руни, Криштиану прошелся по Ральфу Рангнику и Эрику тен Хагу. Первый, по его мнению, не мог тренировать клуб Премьер-лиги, а второго он не уважает.

BREAKING: Sky Sports News has learned Wayne Rooney is bemused by the criticism levelled at him by former Manchester United team mate Cristiano Ronaldo.



Rooney has decided to make no public statement on the matter. pic.twitter.com/opxIxMe4Cx