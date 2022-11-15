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Рангник ответил на критику Роналду: Судить об этом - работа МЮ и журналистов
Так или иначе, не отреагировал только тен Хаг
Фото: twitter.com/oefb1904
Ральф Рангник прокомментировал высказывания Криштиану Роналду в его адрес в интервью Пирсу Моргану.
Ранее португалец заявил, что человек, который не тренировал 10 лет, не мог быть менеджером клуба Премьер-лиги.
"Я являюсь главным тренером сборной Австрии. Судить об этом – не моя работа. Это работа "Манчестер Юнайтед" и спортивных журналистов", – приводит слова Рангника Goal.com.
Напомним, что Рангник пришел в "Юнайтед" на смену Сульшеру и временно руководил первой командой с ноября 2021-го по май 2022-го.
По окончанию прошлого сезона он должен был занять должность консультанта в "Юнайтед", но получил приглашение от сборной Австрии и принял его.
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