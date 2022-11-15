Рангник ответил на критику Роналду: Судить об этом - работа МЮ и журналистов

Ральф Рангник прокомментировал высказывания Криштиану Роналду в его адрес в интервью Пирсу Моргану.

Ранее португалец заявил, что человек, который не тренировал 10 лет, не мог быть менеджером клуба Премьер-лиги.

"Я являюсь главным тренером сборной Австрии. Судить об этом – не моя работа. Это работа "Манчестер Юнайтед" и спортивных журналистов", – приводит слова Рангника Goal.com.

Напомним, что Рангник пришел в "Юнайтед" на смену Сульшеру и временно руководил первой командой с ноября 2021-го по май 2022-го.

По окончанию прошлого сезона он должен был занять должность консультанта в "Юнайтед", но получил приглашение от сборной Австрии и принял его.