 Сестра Роналду: Ты мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сестра Роналду: Ты мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сестра Роналду: Ты мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины

Англия
(3 голосов)

Главная защита португальца

Сестра Роналду: Ты мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины

Фото: instagram.com/katiaaveirooficial

Новина українською

Катя Авейру, сестра нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду встала на защиту брата после скандального интервью португальца.

"Я рада, что ты не теряешь характер и достоинство. Мне жаль тех, кто живет с задранным носом и тычет пальцами, будто достиг больше тебя. Сейчас много слабых нечестивых людей, лицемерящих даже к себе. Но они меня не беспокоят. В наше время модно критиковать смелых и инициативных. Многие только то и делают, что смотрят на других, а сами они боятся даже шаг ступить. Бедняжки.

Читайте такжеРангник ответил на критику Роналду: Судить об этом - работа МЮ и журналистов

Ты мог бы молчать, но не молчишь. У тебя есть все, тебе не нужно больше ничего никому доказывать. Ты с нуля построил империю, ты сформировал наследие для последующих поколений. Никто этого уже не отнимет. Ты мог бы просто чесать себе яйца и посвистывать, носиться на своем самолете в любой уголок мира, кататься на 27-метровой яхте и загорать в любой стране. Ты это добыл большим трудом, это все твое.

Ты мог бы жить в свое удовольствие, но в очередной раз решил стать образцовым мужчиной. Борешься без страха пятен на репутации, говоришь правду и не боишься акул. Дети будут тобой гордиться. Говорили, что он ничего не достигнет, что он слаб, что он говорит не то. Бедные люди. Ты знаешь, из какого теста слеплен. Никогда не сходишь со своего пути. Всегда остаешься собой. Ты справишься. Ты уникален. Ты особенный. Я тобой очень горжусь", - написала девушка в своем Instagram.

Читайте также"Они не поверили в болезнь моей дочери". Роналду обвинил МЮ в недоверии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде