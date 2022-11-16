Сестра Роналду: Ты мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины

Катя Авейру, сестра нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду встала на защиту брата после скандального интервью португальца.

"Я рада, что ты не теряешь характер и достоинство. Мне жаль тех, кто живет с задранным носом и тычет пальцами, будто достиг больше тебя. Сейчас много слабых нечестивых людей, лицемерящих даже к себе. Но они меня не беспокоят. В наше время модно критиковать смелых и инициативных. Многие только то и делают, что смотрят на других, а сами они боятся даже шаг ступить. Бедняжки.

Ты мог бы молчать, но не молчишь. У тебя есть все, тебе не нужно больше ничего никому доказывать. Ты с нуля построил империю, ты сформировал наследие для последующих поколений. Никто этого уже не отнимет. Ты мог бы просто чесать себе яйца и посвистывать, носиться на своем самолете в любой уголок мира, кататься на 27-метровой яхте и загорать в любой стране. Ты это добыл большим трудом, это все твое.

Ты мог бы жить в свое удовольствие, но в очередной раз решил стать образцовым мужчиной. Борешься без страха пятен на репутации, говоришь правду и не боишься акул. Дети будут тобой гордиться. Говорили, что он ничего не достигнет, что он слаб, что он говорит не то. Бедные люди. Ты знаешь, из какого теста слеплен. Никогда не сходишь со своего пути. Всегда остаешься собой. Ты справишься. Ты уникален. Ты особенный. Я тобой очень горжусь", - написала девушка в своем Instagram.