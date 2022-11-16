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Зинченко полетит в ОАЭ. Арсенал и 3 топ-клуба Европы сыграют в мини-турнире

Англия
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Зинченко полетит в ОАЭ. Арсенал и 3 топ-клуба Европы сыграют в мини-турнире

Фото: arsenal.com

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Лондонский "Арсенал", цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, примет участие в товарищеском мини-турнире во время чемпионата мира-2022.

Соревнования под названием "Суперкубок Дубая" пройдут на дубайском стадионе "Аль-Мактум" с 8 по 16 декабря. Помимо "канониров", в турнире сыграют "Лион", "Ливерпуль" и "Милан".

"Мы с нетерпением ждем момента, чтобы провести время вместе на тренировочной площадке в более теплом климате. Это будет приятное изменение обстановки и отличная возможность для нас упорно поработать и подготовиться ко второй половине сезона", - приводит слова Артеты сайт "Арсенала".

Расписание матчей мини-турнира:

  • 8 декабря – "Арсенал" – "Лион";
  • 11 декабря – "Ливерпуль" – "Лион";
  • 13 декабря – "Арсенал" – "Милан";
  • 16 декабря – "Ливерпуль" – "Милан".

Чемпионат Англии возобновится 26 декабря. В этот день "Арсенал" на своем поле будет принимать "Вест Хэм".

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В статье: Арсенал (Лондон)
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Источник:
arsenal.com

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