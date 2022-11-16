Роналду извинился перед одноклубниками, за нежелание выходить на замену против Тоттенхэма

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был удивлен, что Эрик тен Хаг решил его выпустить в концовке матча против "Тоттенхэма" (2:0), сообщает ESPN.

За три недели до этого специалист не стал выпускать португальца в концовке матча с "Сити"(3:6) "из уважения к его карьере". На фоне прошлого решения, Криштиану удивился тому, что тен Хаг решил выпустить его в конце встречи.

Он отказался выходить на замену и покинул поле. Тем не менее, сообщается, что позже португалец извинился перед одноклубниками за этот жест.

Криштиану был сильно расстроен решением тен Хага отстранить его на время от раздевалки. Португальцу даже буквально пришлось обратиться к тренеру младших команд, чтобы тот помог забрать ему кроссовки.

Напомним, что в интервью Пирсу Моргану Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Хага, потому что нидерландский специалист не уважает его.

В клубе считают, что Роналду уже не будет выступать за "Юнайтед", зная насколько строже своих предшественников в дисциплинарном аспекте тен Хаг.