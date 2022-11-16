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Тен Хаг не сможет работать с Роналду после его интервью

Англия
(3 голосов)

Специалист убежден в этом

Тен Хаг не сможет работать с Роналду после его интервью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг считает, что не сможет работать с Криштиану Роналду после его интервью Пирсу Моргану. Об этом сообщает ESPN.

Нидерландский специалист поделился этим с директорами Ричардом Арнольдом и Джоном Мерто, а также владельцами клуба – семьей Глейзеров.

Руководство "МЮ" примет решение по поводу Криштиану после того, как выйдет полная версия интервью.

Напомним, что раздевалка "Юнайтед" убеждена, что Роналду уже не сыграет за клуб.

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В статье: Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
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Источник:
espn.com

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