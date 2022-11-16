Роналду об инфраструктуре: МЮ отстает от Реала и Ювентуса и это меня поразило. Такой клуб должен быть передовым

На TalkTV транслируется полная версия интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану. Португалец с критикой прошелся по инфраструктуре "Манчестер Юнайтед".

"Честно говоря, подписывая контракт с "МЮ", я полагал, что все поменялось за 13 лет. Я девять лет провел в "Реале", три года – в "Ювентусе". И я думал, что в "МЮ" будут новые технологии, инфраструктура и так далее. Но то, что я увидел, стало неприятным сюрпризом. Я понял, что ничего не изменилось.

Я знал, что "МЮ" уже не тот, что прежде. Но я не думал, что разница будет такой большой. В "МЮ" прогресс был нулевым. Если сравнивать с "Реалом" или даже "Ювентусом" – они не отстают от остального мира. И технологии, особенно связанные с тренировками, питанием, условиями для того, чтобы правильно есть и восстанавливаться, меня удивили.

Я думаю, что "Манчестер" сейчас отстает от этих клубов, и это меня поразило. Клуб такого уровня должен быть передовым, но это не так, увы. "МЮ" не на этом уровне, но я надеюсь, что в ближайшие годы выйдет на него.

Не знаю, что происходит, но после ухода сэра Алекса Фергюсона я не увидел никакого развития. Просто ноль", – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что в воскресенье вышли в сеть отрывки из интервью Роналду Пирсу Моргану. В этих фрагментах португалец заявлял, что не уважает тен Хага и критиковал "Манчестер Юнайтед".