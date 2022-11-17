Роналду о переходе в Юнайтед: Фергюсон сказал, что переход в Сити немыслим. Я сказал: Окей, босс

Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану рассказал как летом 2021-го выбирал между трансфером в "Юнайтед" и в "Сити". "Сердце четко подсказало, что делать. Я не жалею", – сказал португалец.

– Насколько близки вы были к переходу в "Манчестер Сити"?