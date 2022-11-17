 Роналду о переходе в Юнайтед: Фергюсон сказал, что переход в Сити немыслим. Я сказал: Окей, босс ᐉ UA-Футбол
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Роналду о переходе в Юнайтед: Фергюсон сказал, что переход в Сити немыслим. Я сказал: Окей, босс

Англия
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Португалец не жалеет о своем решении

Роналду о переходе в Юнайтед: Фергюсон сказал, что переход в Сити немыслим. Я сказал: Окей, босс

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану рассказал как летом 2021-го выбирал между трансфером в "Юнайтед" и в "Сити". "Сердце четко подсказало, что делать. Я не жалею", – сказал португалец.

– Насколько близки вы были к переходу в "Манчестер Сити"?

– Честно говоря, достаточно близок. Стороны много общались, и Гвардиола сказал, что клуб активно пытался меня подписать. Но, как вы знаете, в "Манчестер Юнайтед" у меня определенная история, клуб в моем сердце. И, конечно, свою роль сыграл сэр Алекс Фергюсон.

Я, конечно, был удивлен, но принял взвешенное решение. Сердце четко подсказало, что делать. Я не жалею.

Роль Фергюсона была ключевой. Я поговорил с ним, и он сказал: "Твой переход в "Манчестер Сити" немыслим". А я ответил: "Окей, босс", – сказал Роналду.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
Piers Morgan Uncensored

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