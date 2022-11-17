 Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих футболистов прямо сейчас? Квиз ᐉ UA-Футбол
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Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих футболистов прямо сейчас? Квиз

Англия
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Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих футболистов прямо сейчас? Квиз

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рейтинг стоимости футболистов. На этот счет мы подготовили для вас квиз. Предлагаем вам назвать ТОП-30 самых дорогих игроков, ценник каждого из них – 75 миллионов и больше. Наибольшее представительство среди клубов в этом списке имеет "Манчестер Сити" – шесть. В качестве подсказок вам предоставляется трансферная стоимость футболиста и клуб, за который он выступает.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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