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Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих футболистов прямо сейчас? Квиз
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный портал Transfermarkt обновил рейтинг стоимости футболистов. На этот счет мы подготовили для вас квиз. Предлагаем вам назвать ТОП-30 самых дорогих игроков, ценник каждого из них – 75 миллионов и больше. Наибольшее представительство среди клубов в этом списке имеет "Манчестер Сити" – шесть. В качестве подсказок вам предоставляется трансферная стоимость футболиста и клуб, за который он выступает.
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