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Источник: Это Манчестер Сити отказался от трансфера, а не Роналду

Англия
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Португалец обманул?

Источник: Это Манчестер Сити отказался от трансфера, а не Роналду

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Журналист Daily Mail Майк Киган заявил, что был удивлен заявлению Криштиану Роналду, о том, что это он отказался переходить в "Манчестер Сити".

Напомним, что вчера Пирс Морган опубликовал первую половину интервью с Криштиану Роналду. Португалец в нем, помимо прочего, рассказал что прошлым летом действительно был близок к переходу в "Манчестер Сити", но после слов Алекса Фергюсона окончательно отказался от перехода.

По информации журналиста из источников в "Сити", это клуб отказался от кандидатуры Криштиану и мотивация была похожей, что и у Томаса Тухеля в "Челси" прошлым летом.

"Сити" не захотел иметь в раздевалке звезду, которая будет отвлекать много внимания, учитывая, что в команде и так много победителей с опытом.

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