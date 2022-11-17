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Источник: Это Манчестер Сити отказался от трансфера, а не Роналду
Португалец обманул?
Фото: twitter.com/ManUtd
Журналист Daily Mail Майк Киган заявил, что был удивлен заявлению Криштиану Роналду, о том, что это он отказался переходить в "Манчестер Сити".
Напомним, что вчера Пирс Морган опубликовал первую половину интервью с Криштиану Роналду. Португалец в нем, помимо прочего, рассказал что прошлым летом действительно был близок к переходу в "Манчестер Сити", но после слов Алекса Фергюсона окончательно отказался от перехода.
По информации журналиста из источников в "Сити", это клуб отказался от кандидатуры Криштиану и мотивация была похожей, что и у Томаса Тухеля в "Челси" прошлым летом.
"Сити" не захотел иметь в раздевалке звезду, которая будет отвлекать много внимания, учитывая, что в команде и так много победителей с опытом.
Raised eyebrows at Manchester City over Cristiano Ronaldo’s claims. Doesn’t tally with their recollection. Told decision to withdraw was theirs, not his. Similar to Tuchel’s later stance at Chelsea. A distraction not needed in a dressing room already packed with winners. #mcfc— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) November 17, 2022
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