Источник: Это Манчестер Сити отказался от трансфера, а не Роналду

Журналист Daily Mail Майк Киган заявил, что был удивлен заявлению Криштиану Роналду, о том, что это он отказался переходить в "Манчестер Сити".

Напомним, что вчера Пирс Морган опубликовал первую половину интервью с Криштиану Роналду. Португалец в нем, помимо прочего, рассказал что прошлым летом действительно был близок к переходу в "Манчестер Сити", но после слов Алекса Фергюсона окончательно отказался от перехода.

По информации журналиста из источников в "Сити", это клуб отказался от кандидатуры Криштиану и мотивация была похожей, что и у Томаса Тухеля в "Челси" прошлым летом.

"Сити" не захотел иметь в раздевалке звезду, которая будет отвлекать много внимания, учитывая, что в команде и так много победителей с опытом.

Raised eyebrows at Manchester City over Cristiano Ronaldo’s claims. Doesn’t tally with their recollection. Told decision to withdraw was theirs, not his. Similar to Tuchel’s later stance at Chelsea. A distraction not needed in a dressing room already packed with winners. #mcfc