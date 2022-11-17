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Роналду: Немного знал тен Хага по его работе в Аяксе. О Рангнике не слышал
"Аякс" тен Хага выбил "Ювентус" Роналду в 1/4 ЛЧ 2018-19
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду знал об Эрике тен Хаге до его назначения в "Манчестер Юнайтед", в отличии от Ральфа Рангника. Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану.
– Назначение Ральфа Рангника после Оле-Гуннара Сульшера показало вам, что "МЮ" не хватает амбиций? Я никогда о нем не слышал. А вы?
– Я тоже не слышал.
– Вы никогда не слышали об этом парне?
– Нет. И никто из тех, с кем я общался, не знал, кто он такой.
Позже на вопрос о том, знал ли он, кто такой Эрик тен Хаг, португалец ответил положительно.
– Вы знали тен Хага?
– Да, немного. Знал по его работе с "Аяксом".
Напомним, что "Аякс" тен Хага в сезоне-18/19 выбил в 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" с Криштиану Роналду.
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