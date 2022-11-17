Роналду: Немного знал тен Хага по его работе в Аяксе. О Рангнике не слышал

Криштиану Роналду знал об Эрике тен Хаге до его назначения в "Манчестер Юнайтед", в отличии от Ральфа Рангника. Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану.

– Назначение Ральфа Рангника после Оле-Гуннара Сульшера показало вам, что "МЮ" не хватает амбиций? Я никогда о нем не слышал. А вы?

– Я тоже не слышал.

– Вы никогда не слышали об этом парне?

– Нет. И никто из тех, с кем я общался, не знал, кто он такой.

Позже на вопрос о том, знал ли он, кто такой Эрик тен Хаг, португалец ответил положительно.

– Вы знали тен Хага?

– Да, немного. Знал по его работе с "Аяксом".

Напомним, что "Аякс" тен Хага в сезоне-18/19 выбил в 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" с Криштиану Роналду.