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Роналду: Немного знал тен Хага по его работе в Аяксе. О Рангнике не слышал

Англия
(1 голосов)

"Аякс" тен Хага выбил "Ювентус" Роналду в 1/4 ЛЧ 2018-19

Роналду: Немного знал тен Хага по его работе в Аяксе. О Рангнике не слышал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду знал об Эрике тен Хаге до его назначения в "Манчестер Юнайтед", в отличии от Ральфа Рангника. Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану.

– Назначение Ральфа Рангника после Оле-Гуннара Сульшера показало вам, что "МЮ" не хватает амбиций? Я никогда о нем не слышал. А вы?

– Я тоже не слышал.

– Вы никогда не слышали об этом парне?

– Нет. И никто из тех, с кем я общался, не знал, кто он такой.

Позже на вопрос о том, знал ли он, кто такой Эрик тен Хаг, португалец ответил положительно.

– Вы знали тен Хага?

– Да, немного. Знал по его работе с "Аяксом".

Напомним, что "Аякс" тен Хага в сезоне-18/19 выбил в 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" с Криштиану Роналду.

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В статье: Криштиану Роналду Аякс (Амстердам) Эрик тен Хаг Пирс Морган
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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