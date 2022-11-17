Глава Федерации футбола Испании поздравил Де Хеа с завершением карьеры в сборной. Вратарю пришлось объясняться

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес позвонил Давиду Де Хеа, чтобы поздравить его с завершением карьеры в национальной команде. Вратарь пока не ставил крест на сборной.

О ситуации рассказал журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

Луис Энрике решил не вызывать Давида Де Хеа в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре. Он сообщил ему об этом по телефону.

Спустя какое-то время после звонка Энрике, последовал звонок Рубиалеса. Он якобы поздравил Давида с завершением карьеры в сборной. Де Хеа ответил на это, что не планирует объявлять о завершении карьеры в ближайшее время и поедет играть, если его вызовут.

Спустя несколько дней, по словам Альвареса, Де Хеа получил от Рубиалеса уже сообщение, следующего содержания:

"Давид, рад, что ты наконец-то принял решение, о котором давно думал. Мне уже сообщили, что ты покидаешь сборную".

Голкиперу вновь пришлось объясняться.

"Нет никакого решения, кто вам сказал, что я от чего-то отказываюсь? Тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, но я никогда не отказывался от сборной и не собираюсь этого делать, если меня вызовут", – так по словам Альвареса, ответил Де Хеа.

Напомним, что в последнее время Рубиалес регулярно становится главным героем коррупционных схем и сексуальных скандалов. Так несколько месяцев назад его родственник и бывший коллега заявил, что глава федерации приглашал к себе девушек, прикрываясь командировкой.