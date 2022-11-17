 Глава Федерации футбола Испании поздравил Де Хеа с завершением карьеры в сборной. Вратарю пришлось объясняться ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Глава Федерации футбола Испании поздравил Де Хеа с завершением карьеры в сборной. Вратарю пришлось объясняться
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Глава Федерации футбола Испании поздравил Де Хеа с завершением карьеры в сборной. Вратарю пришлось объясняться

Англия
(1 голосов)

Шум вокруг Рубиалеса продолжается

Глава Федерации футбола Испании поздравил Де Хеа с завершением карьеры в сборной. Вратарю пришлось объясняться

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес позвонил Давиду Де Хеа, чтобы поздравить его с завершением карьеры в национальной команде. Вратарь пока не ставил крест на сборной.

О ситуации рассказал журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

Луис Энрике решил не вызывать Давида Де Хеа в сборную Испании на чемпионат мира в Катаре. Он сообщил ему об этом по телефону.

Спустя какое-то время после звонка Энрике, последовал звонок Рубиалеса. Он якобы поздравил Давида с завершением карьеры в сборной. Де Хеа ответил на это, что не планирует объявлять о завершении карьеры в ближайшее время и поедет играть, если его вызовут.

Спустя несколько дней, по словам Альвареса, Де Хеа получил от Рубиалеса уже сообщение, следующего содержания:

"Давид, рад, что ты наконец-то принял решение, о котором давно думал. Мне уже сообщили, что ты покидаешь сборную".

Голкиперу вновь пришлось объясняться.

"Нет никакого решения, кто вам сказал, что я от чего-то отказываюсь? Тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, но я никогда не отказывался от сборной и не собираюсь этого делать, если меня вызовут", – так по словам Альвареса, ответил Де Хеа.

Напомним, что в последнее время Рубиалес регулярно становится главным героем коррупционных схем и сексуальных скандалов. Так несколько месяцев назад его родственник и бывший коллега заявил, что глава федерации приглашал к себе девушек, прикрываясь командировкой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Давид де Хеа Луис Рубиалес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutdnews.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде