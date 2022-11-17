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Роналду о карьере в МЮ: Возможно, будет лучше начать новую главу

Англия
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Португалец открыто говорит об уходе

Роналду о карьере в МЮ: Возможно, будет лучше начать новую главу

Фото: скриншот

Новина українською

Пирс Морган опубликовал вторую часть полного интервью с Криштиану Роналду. Португалец намекает, что лучшим выходом, будет его трансфер.

О том, останется ли он игроком "Юнайтед" 1-го января.

"Сейчас сложно сказать, я сосредоточен на чемпионате мира. Возможно, это мой последний турнир. Мой пятый чемпионат мира.

Я не знаю, что будет после него, но фанаты ("Юнайтед") навсегда останутся в моем сердце. И я надеюсь, что они будут на моей стороне – независимо от того, вернусь я или нет.

Никто не идеален. В жизни каждого человека есть определенные эпизоды, но это свойственно людям. Я всегда буду совершать ошибки, я тоже человек.

Но сейчас мне трудно дать ответ. Я сосредоточен на ЧМ-2022.

Когда я перешел в "МЮ", я хотел помогать команде, делать что-то хорошее, помогать ей бороться с лучшими клубами. Тяжело, когда тебе подрезают крылья, когда люди не хотят, чтобы ты блистал, не хотят слушать твои советы. Думаю, мне есть что подсказать, я мог бы помочь.

Моя мотивация изменилась за несколько месяцев. Я не хочу говорить, что мне нужен новый вызов. Но, возможно, для меня и для "Манчестера" будет лучше начать новую главу.

Если я вернусь, то надеюсь, что мне позволят блистать – так, как я это делал в других командах все эти годы", – заявил Криштиану.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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Хиденг (Днепр)
17.11.2022 в 23:47
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