Роналду о тен Хаге: Отношения с тренером не очень хорошие. Он не уважает меня так, как я того заслуживаю

Пирс Морган опубликовал вторую часть полного интервью с Криштиану Роналду. Португалец рассказал, что происходило между ним и главным тренером команды Эриком тен Хагом с начала сезона.

Об отношениях с Эриком тен Хагом:

"Он всегда говорил мне, что я пропустил предсезонку, поэтому я должен дождаться своей возможности, я действительно понимаю это. Но я не собираюсь давать тебе очки (вероятно, Роналду говорит об уважении, – прим. ред). Требования не одинаковы для всех игроков. Я не буду упоминать игроков, но требования ко всем разные.

Я понимаю, что он пришел на новую работу, а Манчестер был настолько плох последние пять лет, что это заставило его устроить чистку – скажем так. Но то, как они подходят к этому, как пресса это раздувает, – это причина, почему, вероятно, общение было не самым лучшим.

Я действительно понимаю что было в начале сезона, потому что я не участвовал в предсезонке, соответственно, я не играл. Но дальше происходят другие вещи, о которых люди не знают. Я не скрываю, что отношения с тренером не очень хорошие. Я честен.

Он не уважает меня так, как я того заслуживаю. Но это то, что есть. Поэтому я ушел во время игры против "Тоттенхэма" (2:0)", – заявил Роналду.