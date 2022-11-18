Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду об уходе с поля: Ты не выпускаешь меня с Сити из уважения к карьере, но хочешь выпустить на 3 минуты с Тоттенхэмом… Это не имеет смысла
Криштиану выносит сор из избы
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану объяснил, как он видит ситуацию вокруг невыхода на замену в матче с "Тоттенхэмом". Португалец не понимает мотивацию тен Хага.
Напомним, что после матча тен Хаг ответил на вопрос журналистов, почему он не выпустил в матче Криштиану. Специалист заявил, что не стал выпускать португальца в розгромно проигранном матче из уважения к его карьере.
"Оправдания я рассматриваю как оправдания. Я видел много вещей, за которые не хочу его критиковать. У него могут быть разные мнения по отношению ко мне. Они выбирают игроков, которые, по их мнению, лучше подходят для команды. оправдания все время, знаете ли, у оправданий короткие ноги, и вы не можете оправдываться все время, а это вещи, которые не имеют смысла.
Хорошо, ты не выпускаешь меня в матче против "Манчестер Сити" из-за уважения к моей карьере, но ты хочешь поставить меня на три минуты против "Тоттенхэма". Это не имеет смысла…
Я думаю, что он сделал это специально. В сборной и в других клубах, когда тренер хочет поставить меня хоть на пять минут, если кто-то травмирован или если я им действительно нужен, я помогу. Но я чувствовал себя спровоцированным не только из-за той игры, но и того, что было раньше", – заявил португалец.
Популярное сейчас
- Источник: Катар подкупил 8 игроков Эквадора, чтобы те проиграли в матче открытия ЧМ-2022
- Первая снежная игра сезона. Ингулец – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
- "Ну какие 100 млн за Мудрика". Левченко в шоке от финансовых запросов Шахтера
- The Sun: Еще один английский гранд заинтересовался Мудриком
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО