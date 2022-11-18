 Роналду об уходе с поля: Ты не выпускаешь меня с Сити из уважения к карьере, но хочешь выпустить на 3 минуты с Тоттенхэмом… Это не имеет смысла ᐉ UA-Футбол
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Роналду об уходе с поля: Ты не выпускаешь меня с Сити из уважения к карьере, но хочешь выпустить на 3 минуты с Тоттенхэмом… Это не имеет смысла

Англия
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Криштиану выносит сор из избы

Роналду об уходе с поля: Ты не выпускаешь меня с Сити из уважения к карьере, но хочешь выпустить на 3 минуты с Тоттенхэмом… Это не имеет смысла

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану объяснил, как он видит ситуацию вокруг невыхода на замену в матче с "Тоттенхэмом". Португалец не понимает мотивацию тен Хага.

Напомним, что после матча тен Хаг ответил на вопрос журналистов, почему он не выпустил в матче Криштиану. Специалист заявил, что не стал выпускать португальца в розгромно проигранном матче из уважения к его карьере.

"Оправдания я рассматриваю как оправдания. Я видел много вещей, за которые не хочу его критиковать. У него могут быть разные мнения по отношению ко мне. Они выбирают игроков, которые, по их мнению, лучше подходят для команды. оправдания все время, знаете ли, у оправданий короткие ноги, и вы не можете оправдываться все время, а это вещи, которые не имеют смысла.

Хорошо, ты не выпускаешь меня в матче против "Манчестер Сити" из-за уважения к моей карьере, но ты хочешь поставить меня на три минуты против "Тоттенхэма". Это не имеет смысла…

Я думаю, что он сделал это специально. В сборной и в других клубах, когда тренер хочет поставить меня хоть на пять минут, если кто-то травмирован или если я им действительно нужен, я помогу. Но я чувствовал себя спровоцированным не только из-за той игры, но и того, что было раньше", – заявил португалец.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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Хиденг (Днепр)
18.11.2022 в 00:24
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