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"Хороший возраст для этого". Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

Англия
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37-летний португалец о своем будущем

"Хороший возраст для этого". Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

Фото: twitter.com/ManUtd

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37-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, когда планирует завершить игровую карьеру.

"Я хочу поиграть еще два-три года максимум. Хочу завершить в 40. Думаю, что 40 лет — хороший возраст для этого. Я не знаю будущее. Иногда ты что-то планируешь в своей жизни, но, как я уже говорил много раз, жизнь переменчива. Никогда не знаешь, что произойдет", — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, Роналду дал резонансное интервью, в котором обрушился с резкой критикой в адрес руководства клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага, заявив, что не уважает специалиста.

Читайте такжеРоналду о карьере в МЮ: Возможно, будет лучше начать новую главу

Ранее сообщалось, что "МЮ" рассмотрит возможные варианты расставания с португальцем.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Manchester Evening News

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