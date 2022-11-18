Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хороший возраст для этого". Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру
37-летний португалец о своем будущем
Фото: twitter.com/ManUtd
37-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, когда планирует завершить игровую карьеру.
"Я хочу поиграть еще два-три года максимум. Хочу завершить в 40. Думаю, что 40 лет — хороший возраст для этого. Я не знаю будущее. Иногда ты что-то планируешь в своей жизни, но, как я уже говорил много раз, жизнь переменчива. Никогда не знаешь, что произойдет", — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
Напомним, Роналду дал резонансное интервью, в котором обрушился с резкой критикой в адрес руководства клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага, заявив, что не уважает специалиста.
Ранее сообщалось, что "МЮ" рассмотрит возможные варианты расставания с португальцем.
Популярное сейчас
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 18-20 ноября
- Участники ЧМ-2022 - Сербия. Хороший состав, интересная группа и опытный тренер
- Роналду об уходе с поля: Ты не выпускаешь меня с Сити из уважения к карьере, но хочешь выпустить на 3 минуты с Тоттенхэмом… Это не имеет смысла
- Мудрик: Наверное, выбрал бы быть игроком старта в Арсенале, чем запасным в Реале
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:16 Зарубежные Роналду об уходе с поля: Ты не выпускаешь меня с Сити из уважения к карьере, но хочешь выпустить на 3 минуты с Тоттенхэмом… Это не имеет смысла
- 23:46 Зарубежные Роналду о тен Хаге: Отношения с тренером не очень хорошие. Он не уважает меня так, как я того заслуживаю
- 23:16 Зарубежные Роналду о карьере в МЮ: Возможно, будет лучше начать новую главу