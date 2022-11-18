"Хороший возраст для этого". Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

37-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, когда планирует завершить игровую карьеру.

"Я хочу поиграть еще два-три года максимум. Хочу завершить в 40. Думаю, что 40 лет — хороший возраст для этого. Я не знаю будущее. Иногда ты что-то планируешь в своей жизни, но, как я уже говорил много раз, жизнь переменчива. Никогда не знаешь, что произойдет", — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.