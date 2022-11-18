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"Невероятный игрок и отличный парень". Роналду рассыпался в комплиментах Месси

Англия
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У игроков нормальные отношения

"Невероятный игрок и отличный парень". Роналду рассыпался в комплиментах Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о футболисте "ПСЖ" Лионеле Месси, с которым долгое время конкурировал за звание лучшего игрока мира.

"Месси - невероятный игрок, волшебный. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете? 16 лет. У меня с ним хорошие отношения. Мы не друзья – в плане того, что мы не ходим друг к другу в гости, не говорим по телефону. Но он как партнёр по команде.

Я уважаю, то как он всегда говорит обо мне. Даже его жена и моя девушка уважают друг друга. Они обе из Аргентины. Поэтому что я могу сказать о Месси? Отлтчный парень, который делает очень хорошие вещи для футбола", — сказал Роналду.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Manchester Evening News

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