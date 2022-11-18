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Манчестер Юнайтед готовится к определенным действиям в отношении к Роналду
Пока без конкретики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением после появления в эфире второй части скандального интервью Криштиану Роналду телеведущему Пирсу Моргану.
В одном из сегментов интервью португальский нападающий сказал, что
В заявлении клуба говорится: "Манчестер Юнайтед" сегодня утром инициировал определенные действия по отношению к недавним высказываниям Криштиану Роналду. Мы не будем комменнтировать детали этого процесса до его завершения".
По информации The Athletic, "Манчестер Юнайтед" изучает возмжно ли рассторжение контракта с Роналду в одностороннем порядке.
ℹ️ Club statement.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2022
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