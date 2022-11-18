Манчестер Юнайтед готовится к определенным действиям в отношении к Роналду

"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением после появления в эфире второй части скандального интервью Криштиану Роналду телеведущему Пирсу Моргану.



В одном из сегментов интервью португальский нападающий сказал, что он не испытывает уважение к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хагу, и раскритковал клуб за отсутствие прогресса.



В заявлении клуба говорится: "Манчестер Юнайтед" сегодня утром инициировал определенные действия по отношению к недавним высказываниям Криштиану Роналду. Мы не будем комменнтировать детали этого процесса до его завершения".

По информации The Athletic, "Манчестер Юнайтед" изучает возмжно ли рассторжение контракта с Роналду в одностороннем порядке.