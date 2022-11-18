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Манчестер Юнайтед готовится к определенным действиям в отношении к Роналду

Англия
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Манчестер Юнайтед готовится к определенным действиям в отношении к Роналду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением после появления в эфире второй части скандального интервью Криштиану Роналду телеведущему Пирсу Моргану.

В одном из сегментов интервью португальский нападающий сказал, что он не испытывает уважение к главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хагу, и раскритковал клуб за отсутствие прогресса.

В заявлении клуба говорится: "Манчестер Юнайтед" сегодня утром инициировал определенные действия по отношению к недавним высказываниям Криштиану Роналду. Мы не будем комменнтировать детали этого процесса до его завершения".

По информации The Athletic, "Манчестер Юнайтед" изучает возмжно ли рассторжение контракта с Роналду в одностороннем порядке.

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В статье: Криштиану Роналду Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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