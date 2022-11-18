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Де Дзерби: Уважаю Поттера и ту работу, которую он проделал в Брайтоне

Англия
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Итальянец рассказал о работе в клубе

Де Дзерби: Уважаю Поттера и ту работу, которую он проделал в Брайтоне

Фото: officialbhafc

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби рассказал о первой встречи с директорами клуба, о работе в новой команде, а также сравнениях с экс-наставником "чаек" Грэмом Поттером.

"Агенты позвонили мне, чтобы сказать об интересе "Брайтона", а потом была встреча в Лондоне. Я слушал их, они слушали меня – видимо, обе стороны остались довольны. Через несколько дней мне снова позвонили и сказали, что готовы подписать контракт. Но нельзя быть счастливым, просто сидя на тренерской скамейке. Счастье должно поддерживаться некоторыми условиями, только так можно преуспеть. Я счастлив, когда могу самовыражаться и если могу работать так, как хочу.

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Я не могу и не буду копировать Грэма Поттера, хотя очень уважаю его и ту работу, которую он проделал. И через некоторое время я дал это понять в клубе. Это была непростая ситуация, она и остается такой – я не лучше Поттера, я просто должен быть собой. Хотя мне до сих пор приносит пользу его работа, с точки зрения привычек игроков. Я не мог копировать его стиль, но и не хотел сильно меняться тактически. Поэтому к его базису стал добавлять некоторые идеи, хотя иногда я хотел сделать больше.

Понятно, что когда вы принимаете команду, занимающую четвертое место, смена тренера может и ухудшить ситуацию, но сейчас мы в хорошем состоянии, многие вещи понемногу становятся такими, какими я хочу их видеть, и в этом тоже часть заслуги Поттера, спасибо ему за это", – подытожил Де Дзерби.

После 14-ти туров АПЛ "Брайтон" занимает 7-е место, набрав 21 баллов.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Italia

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