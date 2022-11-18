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Арсенал повысил Эду до спортивного директора
Канониры впервые учредили эту должность
Фото: arsenal.com
Технический директор "Арсенала" Эду Гаспар пошел на повышение и стал спортивным директором лондонского клуба, сообщает пресс-служба "канониров".
Эду возьмет на себя ответственность за деятельность клубной Академии в дополнение к его существующим обязанностям в мужской и женской командах. Он работает в структуре "Арсенала" с 2019 года, перейдя из сборной Бразилии, где был координатором команды.
"Я рад получить эту новую роль, которую я вижу как эволюцию и консолидацию того, как мы работаем. Мы делаем хорошие успехи во всех областях нашей клуба, и мы все взволнованы тем, чего можно достичь в будущем", - сказал он.
Гаспар стал первым в истории команды спортивным директором "Арсенала".
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