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Арсенал повысил Эду до спортивного директора

Англия
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Канониры впервые учредили эту должность

Арсенал повысил Эду до спортивного директора

Фото: arsenal.com

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Технический директор "Арсенала" Эду Гаспар пошел на повышение и стал спортивным директором лондонского клуба, сообщает пресс-служба "канониров".

Эду возьмет на себя ответственность за деятельность клубной Академии в дополнение к его существующим обязанностям в мужской и женской командах. Он работает в структуре "Арсенала" с 2019 года, перейдя из сборной Бразилии, где был координатором команды.

"Я рад получить эту новую роль, которую я вижу как эволюцию и консолидацию того, как мы работаем. Мы делаем хорошие успехи во всех областях нашей клуба, и мы все взволнованы тем, чего можно достичь в будущем", - сказал он.

Гаспар стал первым в истории команды спортивным директором "Арсенала".

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В статье: Эду Арсенал (Лондон)
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Источник:
arsenal.com

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