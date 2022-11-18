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МЮ не ждет Роналду обратно после ЧМ. С ним хотят разорвать контракт

Англия
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Мендеш начинает поиск вариантов

МЮ не ждет Роналду обратно после ЧМ. С ним хотят разорвать контракт

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ash Donelon/Manchester United

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность расторжения контракта с Криштиану Роналду, сообщает The Athletic. В клубе считают, что своими заявлениями в интервью Пирсу Моргану он нарушил условия соглашения.

Для расторжения контракта в "Юнайтед" обратятся к юристам.

В то же время The Telegraph сообщает, что в "Юнайтед" не хотят скандалов, к которым может привести немедленное расторжение соглашения и от этой идеи отказались.

Компенсацию "Манчестер Юнайтед" точно не собирается платить. До лета 2023-го клуб должен португальцу 16 миллионов евро.

В клубе надеются, что удастся решить ситуацию как можно быстрее и спокойнее.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic.com

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