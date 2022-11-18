Пирс Морган: Роналду очень доволен интервью

Журналист Пирс Морган, взявший интервью у Криштиану Роналду, дал комментарий по поводу эффекта в медиа после публикации отснятого.

"Он очень доволен тем, как все сложилось. Криштиану знал, что и как он хотел сказать. Он знал, какой будет реакция. Роналду ничего не делает, не подумав хорошенько. Он все тщательно обдумал", – сказал телеведущий.

Напомним, что ещё до публикации скандального интервью Пирс Морган заявил, что португалец сам попросил его записать интервью.

Во время беседы португалец сделал ряд противоречивых заявлений. Например, он никогда не слышал о Ральфе Рангнике, до его назначения в "Юнайтед", а тен Хага не уважает, так как тот сам не уважает его.