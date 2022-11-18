 Пирс Морган о Роналду и заменах: Месси просили выйти на 3 минуты, когда его команда ведет 2:0? А Пеле? ᐉ UA-Футбол
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Пирс Морган о Роналду и заменах: Месси просили выйти на 3 минуты, когда его команда ведет 2:0? А Пеле?

Англия
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Журналист защищает Криштиану

Пирс Морган о Роналду и заменах: Месси просили выйти на 3 минуты, когда его команда ведет 2:0? А Пеле?

Фото: TALK TV

Новина українською

Пирс Морган ответил на твит Фабрицио Романо, который привел цитату Криштиану Роналду о ситуации с заменой. Тогда португалец отказался выходить на замену против "Тоттенхэма" (2:0) за 3 минуты до конца матча.

"Кто-то просил Месси выйти на 3 минуты в матче, где его команда выигрывает 2:0? Может быть Пеле? Может Марадоне или Зидану? Кройфу?", – написал в твиттере журналист.

Морган весь день в твиттере отвечает на публичную критику Криштиану Роналду журналистами. Ранее он отметил, что португалец доволен интервью.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Пеле Пирс Морган
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