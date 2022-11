Пирс Морган о Роналду и заменах: Месси просили выйти на 3 минуты, когда его команда ведет 2:0? А Пеле?

Пирс Морган ответил на твит Фабрицио Романо, который привел цитату Криштиану Роналду о ситуации с заменой. Тогда португалец отказался выходить на замену против "Тоттенхэма" (2:0) за 3 минуты до конца матча.

Морган весь день в твиттере отвечает на публичную критику Криштиану Роналду журналистами. Ранее он отметил, что португалец доволен интервью.

Has Messi ever been told to come on with 3 minutes left and his team winning 2-0? Or Pele? Or Maradona? Or Zidane? Or Cruyff? Or Bergkamp? https://t.co/7qPBYxS9rl