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Пирс Морган о Роналду и заменах: Месси просили выйти на 3 минуты, когда его команда ведет 2:0? А Пеле?
Журналист защищает Криштиану
Фото: TALK TV
Пирс Морган ответил на твит Фабрицио Романо, который привел цитату Криштиану Роналду о ситуации с заменой. Тогда португалец отказался выходить на замену против "Тоттенхэма" (2:0) за 3 минуты до конца матча.
"Кто-то просил Месси выйти на 3 минуты в матче, где его команда выигрывает 2:0? Может быть Пеле? Может Марадоне или Зидану? Кройфу?", – написал в твиттере журналист.
Морган весь день в твиттере отвечает на публичную критику Криштиану Роналду журналистами. Ранее он отметил, что португалец доволен интервью.
Has Messi ever been told to come on with 3 minutes left and his team winning 2-0? Or Pele? Or Maradona? Or Zidane? Or Cruyff? Or Bergkamp? https://t.co/7qPBYxS9rl— Piers Morgan (@piersmorgan) November 18, 2022
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