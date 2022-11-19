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Ман Сити больше не будет продавать игроков Арсеналу

Англия
(1 голосов)

Клуб признал ошибку с трансферами Зинченко и Жезуса

Ман Сити больше не будет продавать игроков Арсеналу

Twitter FC Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" более не будут продавать звезд и игроков основного состава лондонскому "Арсеналу". Как утверждает издание Football Insider, менеджмент клуба задается вопросом почему они позволили двум игрокам основы перейти к прямому конкуренту.

Летом "Арсенал" выкупил у "Сити" бразильского форварда Габриэля Жезуса за 45 миллионов фунтов и украинского левого защитника Александра Зинченко – за 30 миллионов.

Оба сразу стали важными игроками основного состава клуба. В 14 матчах АПЛ у Жезуса пять голов и пять ассистов. У Зинченко же всего один ассист за семь игр.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко Габриэл Жезус
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Комментарии (2)
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beatles (Крижопіль)
19.11.2022 в 14:13
Так більше і не треба - обідва роблять гру в важливі моменти. Чао, чемпіонство))
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Nevermore (Донецк)
19.11.2022 в 12:52
расисты
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