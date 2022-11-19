Ман Сити больше не будет продавать игроков Арсеналу

"Манчестер Сити" более не будут продавать звезд и игроков основного состава лондонскому "Арсеналу". Как утверждает издание Football Insider, менеджмент клуба задается вопросом почему они позволили двум игрокам основы перейти к прямому конкуренту.

Летом "Арсенал" выкупил у "Сити" бразильского форварда Габриэля Жезуса за 45 миллионов фунтов и украинского левого защитника Александра Зинченко – за 30 миллионов.

Оба сразу стали важными игроками основного состава клуба. В 14 матчах АПЛ у Жезуса пять голов и пять ассистов. У Зинченко же всего один ассист за семь игр.