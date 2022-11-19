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Ман Сити больше не будет продавать игроков Арсеналу
Клуб признал ошибку с трансферами Зинченко и Жезуса
Twitter FC Arsenal
"Манчестер Сити" более не будут продавать звезд и игроков основного состава лондонскому "Арсеналу". Как утверждает издание Football Insider, менеджмент клуба задается вопросом почему они позволили двум игрокам основы перейти к прямому конкуренту.
Летом "Арсенал" выкупил у "Сити" бразильского форварда Габриэля Жезуса за 45 миллионов фунтов и украинского левого защитника Александра Зинченко – за 30 миллионов.
Оба сразу стали важными игроками основного состава клуба. В 14 матчах АПЛ у Жезуса пять голов и пять ассистов. У Зинченко же всего один ассист за семь игр.
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