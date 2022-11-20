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Роналду получил предложения с МЛС и Саудовской Аравии
Поргуталец собирается сменить клуб
Фото: Goal.com
Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду близок к тому, чтобы покинуть свой клуб уже зимой. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скиря.
Футболист уже получил два больших предложения - из МЛС и Саудовской Аравии. Однако, в то же время Криштиану хочет остаться в Европе и выступать в ЛЧ.
Ранее была информация, что "Манчестер Юнайтед" готов подать в суд на Роналду за его интервью, где тот раскритиковал свой клуб.
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Источник:Nico Schira
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