 Роналду получил предложения с МЛС и Саудовской Аравии ᐉ UA-Футбол
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Роналду получил предложения с МЛС и Саудовской Аравии

Англия
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Поргуталец собирается сменить клуб

Роналду получил предложения с МЛС и Саудовской Аравии

Фото: Goal.com

Новина українською

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду близок к тому, чтобы покинуть свой клуб уже зимой. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скиря.

Футболист уже получил два больших предложения - из МЛС и Саудовской Аравии. Однако, в то же время Криштиану хочет остаться в Европе и выступать в ЛЧ.

Ранее была информация, что "Манчестер Юнайтед" готов подать в суд на Роналду за его интервью, где тот раскритиковал свой клуб.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Nico Schira

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