Роналду получил предложения с МЛС и Саудовской Аравии

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду близок к тому, чтобы покинуть свой клуб уже зимой. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скиря.

Футболист уже получил два больших предложения - из МЛС и Саудовской Аравии. Однако, в то же время Криштиану хочет остаться в Европе и выступать в ЛЧ.

Ранее была информация, что "Манчестер Юнайтед" готов подать в суд на Роналду за его интервью, где тот раскритиковал свой клуб.