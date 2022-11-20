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Манчестер Юнайтед отправит Роналду в молодежный состав, если он откажется уйти из клуба
Прогнозируемое решение
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" отправит Криштиану Роналду в молодежку, если не договорится о его уходе в зимнее трансферное окно.
Клуб хочет, чтобы 37-летний нападающий ушел на условиях клуба. Если договориться об уходе Роналду не удастся, его вынудят тренироваться с командой U21.
Переговоры о расторжении контракта будут зависеть от того, готов ли Криштиану отказаться от зарплаты, которую должен получить за 7 месяцев контракта.
На данный момент в "МЮ" уверены, что под руководством Эрика тен Хага нападающий больше не выйдет на поле. Скорее всего, его попросят не возвращаться в расположение клуба после ЧМ-2022.
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