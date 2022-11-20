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Ливерпуль решил не продлевать контракт с английским полузащитником

Англия
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Игрок уйдет из клуба бесплатно

Ливерпуль решил не продлевать контракт с английским полузащитником

Фейсбук Ліверпуля/Автор невідомий

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"Ливерпуль" не намерен продлевать контракт с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Английский футболист покинет команду на правах свободного агента летом 2023 года.

Ранее появилась информация, что Окслейд-Чемберлен, Натаниэл Филлипс и Наби Кейта выставлены на трансфер. Возможно, Алекс покинет "Ливерпуль" еще в зимнее трансферное окно.

29-летний игрок переехал в Мерсисайд из "Арсенала" летом 2017 года за € 38 млн. В текущем сезоне он вышел на поле на 15 минут в двух матчах английской Премьер-лиги.

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В статье: Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль
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Источник:
Фабрицио Романо

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