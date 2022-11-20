Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль решил не продлевать контракт с английским полузащитником
Игрок уйдет из клуба бесплатно
Фейсбук Ліверпуля/Автор невідомий
"Ливерпуль" не намерен продлевать контракт с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом. Английский футболист покинет команду на правах свободного агента летом 2023 года.
Ранее появилась информация, что Окслейд-Чемберлен, Натаниэл Филлипс и Наби Кейта выставлены на трансфер. Возможно, Алекс покинет "Ливерпуль" еще в зимнее трансферное окно.
29-летний игрок переехал в Мерсисайд из "Арсенала" летом 2017 года за € 38 млн. В текущем сезоне он вышел на поле на 15 минут в двух матчах английской Премьер-лиги.
Популярное сейчас
- Дешам: Мне очень жаль Бензема. ЧМ-2022 был его главной целью
- Сегодня стартует Чемпионат мира 2022 в Катаре
- Официально: Бензема пропустит ЧМ-2022
- Пирс Морган о Роналду и заменах: Месси просили выйти на 3 минуты, когда его команда ведет 2:0? А Пеле?
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО