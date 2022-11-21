Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт – рекордсмен по количеству побед у руля сборной Англии на крупных турнирах
Не так уж и плох?
Фото: twitter.com/England
Команда Гарета Саутгейта в первом туре чемпионата мира разгромила Иран (6:2). Теперь он лидер по количеству побед у руля сборной Англии на крупных турнирах.
При Саутгейте Англия выигрывала на Евро и чемпионатах мира 9 раз – это абсолютный рекорд.
Гарет даже обошел легендарного Альфа Рамси, под руководством которого англичане выиграли ЧМ-1966.
Следующий матч Англия сыграет против США 25-го ноября.
9 - Gareth Southgate has won more matches at major tournaments (World Cup/EUROs) than any other England manager (9 wins), surpassing Sir Alf Ramsey’s total of eight wins. Stage. pic.twitter.com/lN1GL1e8ta— OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2022
Популярное сейчас
- Англия - Иран: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
- Шахтер не будет доигрывать перенесенные матчи в 2022 году
- Английские фанаты нашли хитрый способ наслаждаться запрещенным пивом на стадионах в Катаре
- Глава Федерации футбола Испании поздравил Де Хеа с завершением карьеры в сборной. Вратарю пришлось объясняться
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам