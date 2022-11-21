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Саутгейт – рекордсмен по количеству побед у руля сборной Англии на крупных турнирах

Англия
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Не так уж и плох?

Саутгейт – рекордсмен по количеству побед у руля сборной Англии на крупных турнирах

Фото: twitter.com/England

Новина українською

Команда Гарета Саутгейта в первом туре чемпионата мира разгромила Иран (6:2). Теперь он лидер по количеству побед у руля сборной Англии на крупных турнирах.

При Саутгейте Англия выигрывала на Евро и чемпионатах мира 9 раз – это абсолютный рекорд.

Гарет даже обошел легендарного Альфа Рамси, под руководством которого англичане выиграли ЧМ-1966.

Следующий матч Англия сыграет против США 25-го ноября.

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В статье: Англия Гарет Саутгейт
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