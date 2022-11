Саутгейт – рекордсмен по количеству побед у руля сборной Англии на крупных турнирах

Команда Гарета Саутгейта в первом туре чемпионата мира разгромила Иран (6:2). Теперь он лидер по количеству побед у руля сборной Англии на крупных турнирах.

При Саутгейте Англия выигрывала на Евро и чемпионатах мира 9 раз – это абсолютный рекорд.

Гарет даже обошел легендарного Альфа Рамси, под руководством которого англичане выиграли ЧМ-1966.

Следующий матч Англия сыграет против США 25-го ноября.

9 - Gareth Southgate has won more matches at major tournaments (World Cup/EUROs) than any other England manager (9 wins), surpassing Sir Alf Ramsey’s total of eight wins. Stage. pic.twitter.com/lN1GL1e8ta